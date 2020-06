Le Partizan bat l'Etoile Rouge en demi-finale de la Coupe de Serbie dans un stade plein

(Belga) Le Partizan a battu l'Etoile Rouge en demi-finale de la Coupe de Serbie, mercredi, à Belgrade. Le Partizan affrontera Vojvodina en finale le 24 juin.

Bibras Natcho a inscrit l'unique but de ce derby de Belgrade. Plus de 20.000 spectateurs étaient présents dans le stade, les autorités serbes ayant levé les restrictions pour les événements de masse la semaine passée. Les cas de contamination au coronavirus en Serbie sont tombés la semaine passée à quelques cas par jour. Au total, 251 personnes ont perdu la vie dans le pays à cause du Covid-19. L'Etoile Rouge a décroché le titre de champion de Serbie le 29 mai lors de la reprise du championnat. (Belga)