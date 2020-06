Un club de basket mythique en Grèce mis en vente: en colère, des fans attaquent la villa du propriétaire (vidéo)

Une centaine de supporters du Panathinaïkos ont attaqué mercredi la villa du propriétaire du club de basket-ball, Dimitris Giannakopoulos, qui a annoncé mardi avoir mis en vente le club, a informé la police d'Athènes.

Les fans en colère sont arrivés sur les lieux à moto avant de jeter des pierres sur la maison et d'inscrire des slogans sur les murs voisins. Lorsque la police est arrivée sur les lieux les supporters étaient partis et il n'a été procédé à aucune interpellation, d'autant qu'aucun dégât majeur n'a été constaté sur la propriété du dirigeant. Dimitris Giannakopoulos, milliardaire âgé de 46 ans, était présent à son domicile lors de l'attaque dont il a fait un contre-rendu en direct sur son compte Instagram.

J'en ai assez d'être la seule personne à injecter de l'argent

"Ma famille a investi plus de 450 millions d'euros dans l'équipe et nous avons amené les meilleurs joueurs et entraîneurs. J'en ai assez d'être la seule personne à injecter de l'argent dans le club", avait pesté Giannakopoulos mardi en conférence de presse, après avoir annoncé la mise en vente du Panathinaïkos pour 25 millions d'euros. L'homme d'affaires, qui a fait fortune dans l'industrie pharmaceutique et dans les médias numériques, a pris les rênes du club en 2012, en succédant à son père. Sous son règne, le Panathinaïkos, communément appelé le "PAO" ou "l'Empire Vert", a remporté six titres de champions de Grèce et renforcé son impressionnant palmarès qui compte au total 38 sacres nationaux, 19 coupes nationales et 6 succès en Euroligue de basket-ball. Le championnat de Grèce avait été définitivement arrêté le 21 mai en raison de la pandémie de coronavirus. Le Panathinaïkos, en tête au moment de l'interruption, a été sacré champion.