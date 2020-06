Mercedes première écurie en piste: "Quand tu quittes le garage, il y a toujours une sensation nouvelle", se réjouit Lewis Hamilton

Le champion du monde Lewis Hamilton a repris le volant d'une Formule 1 pour la première fois depuis plusieurs mois, mercredi, alors que l'écurie Mercedes a organisé deux jours de tests à Silverstone en vue du début de la saison.

Hamilton a roulé sur le circuit de Silverstone au volant d'une monoplace de 2018, car les règles de la F1 ne permettent pas des tests supplémentaires sur les modèles actuels. "C'était chouette d'être de retour dans la voiture, beaucoup d'amusement", a commenté le Britannique dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de Mercedes. "Quand tu quittes le garage pour la première fois, il y a ce vrombissement. Peu importe depuis combien d'années tu fais ça, il y a toujours une sensation nouvelle. Bien sûr, c'est une autre voiture, mais ça reste fantastique. Nous avons suivi un programme solide aujourd'hui."

La veille, son équipier finlandais Valtteri Bottas en avait fait de même. "Valtteri a fait sa journée sur le sec, j'ai commencé la mienne sur une piste mouillée", a expliqué Hamilton. "Mais j'ai grandi avec ce type de météo, j'y suis habitué. J'ai eu de bonnes sensations avec la voiture. Je n'ai jamais eu l'impression de m'être arrêté, donc c'est positif. Je crois qu'à chaque fois qu'il y a une longue pause, je crois que là c'était 103 jours, on se demande si l'on pourra encore piloter. Ce sont donc de bonnes sensations, je suis prêt, je suis en forme", a conclu le champion du monde. La saison de Formule 1 débutera par un double rendez-vous en Autriche, les 5 et 12 juillet. Le circuit de Silverstone accueillera également deux courses, les 2 et 9 août. Mercedes est la première écurie à mener ce type de tests, qui visent à redonner quelques sensations aux pilotes et à se préparer aux conditions dans lesquelles les équipes devront travailler. Les courses se disputeront en effet à huis clos et sous de strictes conditions sanitaires. Ferrari prévoit d'organiser des tests semblables sur le circuit de Fiorano.