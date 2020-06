L'assemblée générale de la Pro League reportée au 29 juin

(Belga) L'assemblée générale de la Pro League qui était prévue vendredi est reportée au lundi 29 juin dans l'après-midi, a indiqué la Pro League jeudi. La Pro League répond ainsi favorablement à la demande du K11 (l'ensemble des clubs de D1A à l'exception de ceux du G5).

Les clubs du K11 se sont réunis mercredi au siège de l'Union belge de football afin d'accorder leurs violons avant l'assemblée générale prévue vendredi. Ils ont discuté de la situation actuelle, mais aussi de la proposition du Cercle de Bruges d'avoir une D1A à 20 équipes les deux prochaines saisons. Le K11 a reconnu que cette proposition pouvait résoudre plusieurs procédures juridiques, mais est d'un autre côté conscient que l'idée d'une élite à 20 clubs ne bénéficierait pas d'un grand soutien. Le 15 mai dernier, la Pro League avait validé la fin de la compétition, mais les recours intentés par divers clubs laissent planer l'incertitude sur le format de la prochaine saison. Le K11 a donc demandé que l'AG de la Pro League soit reportée jusqu'à ce qu'on ait plus de clarté dans ces différents dossiers. La Pro League a accepté de reporter l'assemblée générale au 29 juin. On devrait alors être fixés sur le sort des différentes plaintes, notamment celles de Waasland-Beveren et Virton. L'AG doit aussi renouveler le conseil d'administration de la Pro League, dont huit des dix membres sont en partance. Une adaptation des règles du fair-play financier après la crise du Covid-19 pourrait aussi être à l'agenda, tout comme l'adoption des règles concernant les agents de joueurs et du nouveau règlement fédéral. Si l'AG de vendredi est reportée, le conseil d'administration de la Pro League est pour sa part maintenu vendredi, à partir de 13h30. (Belga)