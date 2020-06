PSG: Leonardo, mercato impérial et retour de flamme

Comme s'il n'était jamais parti du PSG: un an après son retour au poste de directeur sportif, Leonardo a usé des mêmes recettes que lors de son premier mandat (2011-2013) pour redorer le blason du projet qatari, entre communication séduisante, mercato cinq étoiles et fermeté en coulisses.

Sourire charmeur et pouce levé comme éternelle marque de fabrique. Son arme de séduction massive pour refuser les sollicitations intempestives, repousser les micros insistants ou clore une discussion sans fin, n'a pas changé.

Entre conférences de presse improvisées en zone mixte et intervention "spontanée" sur les plateaux TV pour évoquer l'épineux cas Neymar ou éteindre une polémique, Leonardo (50 ans) a enchaîné tout au long de la saison les prises de parole incisives depuis son retour aux affaires le 14 juin 2019.

Pour le plus grand bonheur des supporters parisiens, privés d'une incarnation au quotidien depuis son départ houleux en 2013 à cause d'un coup d'épaule asséné à un arbitre, et la prise de recul médiatique du président Nasser Al-Khelaïfi.

"Chaque prise de parole doit lui servir à envoyer un message. Il ne parle pas pour ne rien dire", confie une source proche du dirigeant brésilien.

Florilèges de ses meilleurs déclarations: l'interminable feuilleton Neymar au Barça ? "On n'a jamais eu d'accord", lâche-t-il à trois jours de la clôture du mercato. Michel Platini ironisant sur la mondialisation du club de la capitale qui "pourrait s'appeler Coca-Cola ou autre chose" ? "Ça ressemble à de la jalousie".

- "Masterclass" -

Le point d'orgue intervient début février à la veille des 8es de finale de Ligue des champions, plafond de verre des ambitions européennes du PSG depuis trois saisons. Excédé par la "négativité" ambiante, il s'invite dans l'émission Canal Football Club pour se lancer dans un long plaidoyer marquant.

"On a une équipe formidable, des joueurs formidables et si on fait la liste de nos joueurs, quelle équipe a des joueurs comme ça ? Qui ? Vous devriez être contents d'avoir tout ça et de vivre ça !"

"Masterclass" pour ses partisans ou "écrans de fumée" pour ses détracteurs, reste que le verbe tranche avec son prédécesseur Antero Henrique (2017-2019), plus à l'aise dans l'ombre des coulisses que sous les feux des projecteurs.

"Cela n'a rien à voir", confie le conseiller d'un joueur parisien, plus à l'aise avec le style "fluide" de "Leo".

"Il est toujours équilibré dans ses choix, il parle toutes langues, et ça c'est très important dans les relations humaines, notamment dans les négociations avec les joueurs", témoigne à l'AFP l'ex-défenseur italien Federico Balzaretti, qui a croisé la route du polyglotte brésilien en 2011, alors qu'il était tout proche de rejoindre Paris.

"Il a la compétence surtout. Son niveau culturel, l'intelligence qu'il a, sont hors du commun", ajoute-t-il.

- "Braquage à l'italienne" -

Capable de jongler aussi bien avec les chiffres qu'avec un ballon, le champion du monde 1994 maîtrise aussi "parfaitement les aspects juridiques propres aux contrats" comme le "Head of Football" rêvé du président de l'OM Jacques-Henri Eyraud.

La conséquence d'une reconversion réussie à l'AC Milan comme directeur technique (2003-2008) après la fin de sa carrière de joueur. Son CV prestigieux lui permet de devenir l'architecte du projet QSI entre 2011 et 2013... avant de revenir en 2019 pour redonner de l'élan à un club traumatisé par ses échecs européens.

"Il comprend très bien le président (Nasser Al-Khelaïfi) et l'identité du club car il a déjà contribué de manière spéciale à le faire grandir. Son départ en (2013) n'a été qu'une interruption dans ce processus", estime Balzaretti.

Après Zlatan Ibrahimovic en 2012, "Leo" réussit par exemple à attirer Mauro Icardi, un nouveau "crack" de Serie A à moindres frais (60 M EUR). Cette prouesse lui vaut d'être peint en "Napoléon du mercato" par ses fans sur les réseaux sociaux, admiratifs de ce nouveau "braquage à l'italienne".

Les déclarations fracassantes de Neymar et la fête d'anniversaire polémique après la défaite 2-1 à Dortmund, seuls moments de la saison où il a semblé perdre la main sur l'exigeant vestiaire parisien, ont même été oubliés avec la qualification en quarts arrachée au retour (2-0) début mars.

Reste à retrouver la dynamique interrompue par la pandémie de coronavirus lors de la probable reprise de la Ligue des champions en août. Pour définitivement valider son "retour gagnant".