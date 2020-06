Les Belges à l'étranger - L'AC Milan et Saelemaekers partagent à la Juventus et manquent la finale de la coupe

(Belga) La Juventus est la première équipe qualifiée pour la finale de la Coupe d'Italie après son partage 0-0 (aller 1-1) face à l'AC Milan lors du match retour de la demi-finale vendredi. Sur le banc au coup d'envoi, Alexis Saelemaekers est monté au jeu à la 88e minute pour les Milanais.

Le début de rencontre était très animé et la Juventus se voyait accorder un penalty manqué par Cristiano Ronaldo (16e). Dans la foulée, Milan était réduit à dix suite à l'exclusion de Rebic (17e). En supériorité numérique, les 'Bianconeri' dominaient les débats mais ne parvenaient pas à trouver la mire. Sur le banc au coup d'envoi, Alexis Saelemaekers est monté à la 88e minute pour Milan et n'a pas su faire la différence dans les dernières minutes. Un score nul et vierge qui permet à la Juventus de se qualifier pour la finale de la Coupe d'Italie qui se jouera le 17 juin à Rome. En finale, les Turinois affronteront Naples et Dries Mertens ou l'Inter Milan et Romelu Lukaku. Les Napolitains s'étaient imposés 0-1 à l'Inter lors du match aller. Le manche retour aura lieu samedi. (Belga)