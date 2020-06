Pas de place pour Michy Batshuayi à Chelsea: même à l'entraînement, le Diable Rouge semble poussé vers la sortie (photo)

L'avenir de Michy Batshuayi à Chelsea semble bien sombre. L'attaquant belge ne parvient pas à s'imposer dans l'effectif londonien et se dirige tout droit vers la sortie. Les dernières images postées par Chelsea ne laissent aucun doute sur sa situation.

Michy Batshuayi ne devrait pas s'éterniser à Chelsea. L'attaquant belge ne joue que très peu cette saison et ne semble pas convaincre Frank Lampard. Le club ne compte plus sur lui et le prouve en envoyant des messages très clairs, dont le dernier en date remonte à moins de 24 heures.

Pour la reprise des entraînements, le coach de Chelsea a décidé d'organiser un match à 11 contre 11. Sur la photo partagée par le club sur les réseaux sociaux, on s'aperçoit que Batshuayi n'a été intégré à aucune de ces équipes. Le Belge apparaît, sans maillot officiel et les bras croisés. Une image symbolique qui confirme une chose: Frank Lampard ne compte plus sur lui, plus encore avec la future arrivée de Timo Werner.

Mais le vendre sera diablement compliqué. Le joueur aura bientôt 27 ans et a coûté 40 millions lors de son arrivée en 2016. Le club espère récupérer la mise. Crystal Palace était cité mais n'y croit plus, seul le club de West Ham serait encore prêt à l'accueillir, mais en échange de Declan Rice.

Une situation plus que complexe pour Batshuayi...