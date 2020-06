Une opération du cuir chevelu qui passe mal: le nouvel écart inattendu de Lamkel Zé

Didier Lamkel Zé, saison 1, épisode 300. Le joueur de l'Antwerp a encore une fois fait parler de lui aujourd'hui, alors que son club de l'Antwerp a retrouvé le chemin des terrains d'entraînement. En effet, le joueur devait être présent pour la première séance sous les ordres d'Ivan Leko, mais il sera finalement absent une semaine.

La raison est simple: Lamkel Zé a subi une pigmentation des cheveux, ce qui se résume à la traite de zones du cuir chevelu trop dégarnies. Un traitement non-indispensable et que le club n'a pas demandé, mais que le joueur a décidé de faire de son propre chef. Mais il est vivement déconseillé de transpirer abondamment ou de faire des exercices pendant plusieurs jours. Impossible non plus de s'exposer au soleil ou de prendre des douches chaudes.

Résultat: une semaine de totale indisponibilité.