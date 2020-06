Djokovic remporte son premier match de l'Adria Tour devant des tribunes combles

(Belga) Novak Djokovic a remporté samedi son premier match de l'Adria Tour, une série de quatre tournois qu'il organise dans les Balkans. Le numéro 1 mondial s'est imposé 4-1, 4-1 face à son compatriote Viktro Troicki en 37 minutes à Belgrade. Une victoire conquise devant des tribunes remplies où les spectateurs ne respectaient pas la distanciation sociale et ne portaient pas de masque.

Une absence de respect des mesures qui a suscité la critique auprès de Djokovic qui avait lui-même émis des doutes sur les mesures "extrêmes et inapplicables" mises en place pour l'US Open qui doit débuter le 24 août. Le numéro un mondial s'était défendu vendredi : "la Serbie a de meilleurs chiffres que dans certains autres pays. Malheureusement, des vies ont été perdues et c'est triste. Mais la vie continue et, en tant que sportifs, nous avons hâte de pouvoir à nouveau jouer. Vous pouvez nous critiquer et nous dire que c'est peut-être dangereux. Mais ce n'est pas à moi de décider ce qui est bon ou mauvais en ce qui concerne la santé. Nous suivons le gouvernement serbe." (Belga)