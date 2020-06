Un pas de plus dans la légende: Dries Mertens devient le meilleur buteur de l'histoire de Naples (vidéo)

En inscrivant le but égalisateur de Naples face à l'Inter Milan samedi soir lors de la demi-finale retour de la Coupe d'Italie, Dries Mertens est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club avec 122 buts.



Le Diable Rouge avait égalé le record de 121 buts détenu par le Slovaque Marek Hamsik le 25 février dernier lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Le 23 octobre dernier, il avait dépassé un certain Diego Maradona qui avait inscrit 115 buts pour Naples. Mertens, 33 ans, était arrivé chez les 'Paternopei' en 2013 en provenance du PSV Eindhoven et joue samedi son 310e match sous le maillot napolitain. Malgré des rumeurs de départ, l'ailier des Diables Rouges devrait prolonger son contrat à Naples.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.