Bleus: Pavard dans tous ses états, Hernandez enfin aligné

Passé par toutes les émotions samedi, Benjamin Pavard a marqué contre son camp puis délivré une passe décisive sur le but de la victoire du Bayern Munich contre le Borussia Mönchengladbach (2-1), lors d'une rencontre heureuse pour un autre Bleu, Lucas Hernandez, enfin titulaire.

- Pavard se rate puis se rachète -

Pour Benjamin Pavard, le choc de l'après-midi en Bundesliga n'a pas été de tout repos: il a longtemps porté sur les épaules le poids d'avoir égalisé contre son camp en faveur de Mönchengladbach.

Sur un centre venu de la droite, le défenseur français a taclé pour tenter d'écarter le ballon mais il l'a malencontreusement propulsé au fond de ses propres filets (37e), permettant au Borussia de revenir à 1-1.

Un match nul n'aurait pas fait les affaires du Bayern, tout proche de décrocher un huitième titre de champion consécutif. Mais Pavard n'a pas lâché, il a continué inlassablement ses montées sur le flanc droit et c'est lui qui, au bout d'un bel appel dans le dos de la défense, a pu servir Leon Goretzka pour le but du 2-1.

Le champion du monde a pu exulter: avec ce succès, les Bavarois ne sont plus qu'à une victoire du titre, qu'ils pourraient décrocher mardi à Brême.

- Hernandez bénéficie de la rotation -

Recrue la plus onéreuse de l'histoire du Bayern (80 M EUR), Lucas Hernandez n'avait eu que des miettes de temps de jeu à se mettre sous la dent depuis la reprise de la Bundesliga mi-mai, barré par l'émergence d'Alphonso Davies.

Mais puisque le phénomène canadien de 19 ans a été laissé au repos au coup d'envoi, le défenseur français a été enfin titularisé comme latéral gauche, disputant un peu plus d'une heure de jeu.

Certes, son manque de rythme a souvent été criant et le but de l'égalisation vient de son côté gauche. Mais l'ancien latéral de l'Atlético Madrid a aussi fait de belles choses, comme lorsqu'il a eu une occasion brûlante face au gardien adverse (22e) ou a expédié un centre parfait pour la tête non cadrée de Michaël Cuisance (39e).

- Coman ménagé, Cuisance en profite -

Cuisance titulaire, c'était la surprise concoctée par l'entraîneur Hansi Flick samedi: à 20 ans, le milieu de terrain français a décroché sa première titularisation avec le Bayern, aux dépens de son compatriote Kingsley Coman, ménagé et remplaçant au coup d'envoi.

Cuisance n'a d'ailleurs pas démérité face à son ancien club de Mönchengladbach, se montrant dangereux sans parvenir à cadrer (11e, 39e). C'est aussi son bon pressing qui a entraîné la mauvaise relance du gardien sur l'ouverture du score bavaroise (26e), même s'il a perdu le ballon qui a amené l'égalisation adverse (37e).

Quant à Coman, titularisé quatre fois en championnat et une fois en coupe depuis la reprise mi-mai, il n'est entré en jeu qu'à la 62e minute. Comme à son habitude, il a beaucoup provoqué en un-contre-un, sans parvenir à faire basculer la partie.

- Reprise timide pour Griezmann -

Pour son retour à la compétition avec le Barça samedi, Antoine Griezmann n'a pas été très en vue lors de la large victoire sur la pelouse de Majorque (4-0).

Titulaire au sein d'une attaque à trois avec Lionel Messi et Martin Braithwaite (qui ont chacun marqué), l'attaquant français s'est surtout signalé par son sens du sacrifice dans les appels et les courses défensives. Aucun tir à son actif pendant l'heure de jeu qu'il a passée sur la pelouse, avant son remplacement par le revenant Luis Suarez (57e).

En défense, Clément Lenglet était suspendu et Samuel Umtiti, ménagé, a été laissé sur le banc au profit du jeune défenseur uruguayen Ronald Araujo.