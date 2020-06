Accusé de viol, Callum Hudson-Odoi ne sera pas poursuivi

Callum Hudson-Odoi, le joueur de Chelsea, ne sera pas poursuivi pour viol après que la police a décidé de suspendre son enquête. "Après une enquête complète et approfondie, la police a confirmé qu'elle ne prendra aucune mesure supplémentaire", a écrit le joueur des Blues sur son compte Instagram.

Hudson-Odoi, 19 ans, avait été accusé de viol et arrêté le 17 mai dernier dans son appartement. Il aurait eu un rendez-vous avec une femme qui ne se sentait pas bien et a appelé les urgences après le rendez-vous. Après son interrogatoire, il a été libéré sous caution mais l'enquête s'est poursuivie. "Je suis resté calme et j'ai aidé la police tout au long de l'enquête tout en sachant que mon nom serait blanchi à un moment ou un autre", a ajouté Hudson-Odoi. "J'ai appris qu'être joueur professionnel et évoluer pour un des plus grands clubs du monde amène de grandes responsabilités. J'essayerai d'utiliser ma notoriété en tant que joueur de Chelsea pour être le meilleur modèle possible."