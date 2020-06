Ce kiné belge gravit le mythique col du Tourmalet... en ballon sauteur (vidéo)

Ne cherchez pas toujours à comprendre, mais sachez-le: le kiné belge Glenn Valentin a grimpa le col du Tourmalet en ballon sauteur. Les 18 kilomètres ont été parcourus en un peu plus de 11 heures.

Glenn Valentin est un sportif amateur aux ambitions grandioses. Kiné de profession, ce Belge installé à Pau, en France, a décidé de relever un défi franchement inattendu. Le concept est simple: grimper le col du Tourmalet, véritable monument du Tour de France, mais en ballon sauteur. Soit 18,6 kilomètres de côte.

Le challenge a été relevé hier, avec une réussite totale. "C'est la première fois que je le fais et c'est très dur mais je crois pouvoir y arriver", expliquait-il à Sud Ouest avant le départ. "Mon rythme est d'environ un kilomètre et demi par heure. Cela tire dans les jambes et les fesses, j'ai aussi un peu mal au poignet et cela demande du mental", précise-t-il ensuite. Il aura finalement eu besoin de près de 11 heures pour gravir ce col.

Pourquoi ? Pour récolter des fonds pour l'association Petits Princes, qui réalise le rêve de nombreux enfants malades. Un fameux défi, relevé haut la mains !