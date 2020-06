Avec l'UTS, Mouratoglou propose plus de show que de tennis

Le Sniper a abattu l'Outsider, l'Artiste a été aplati par le Marteau, ils ont joué des cartes bonus, discuté avec leurs coachs et des commentateurs... mais les jolis points ont été rares: le tennis du futur imaginé par Patrick Mouratoglou a produit plus de show que de beau jeu, dimanche à Biot près de Nice.

Joué à huis clos, l'Ultimate Tennis Showdown (UTS) a pour objectif de capter un jeune public qui ne connaît pas forcément le tennis mais qui est accro aux écrans, en utilisant les codes du e-sport et des formats courts diffusés sur les plate-formes internet. A terme, Mouratoglou espère en faire une "2e ligue de tennis", en parallèle du circuit professionnel ATP avec lequel il assure ne pas vouloir entrer en concurrence.

Que le format perdure ou non, Alexei Popyrin que l'on appelle le Sniper à l'UTS, sera à jamais le premier vainqueur d'un match de tennis à la sauce Mouratoglou.

L'Australien (103e mondial) a remporté trois des quatre quart-temps de son duel face au Français Elliot Benchetrit (208e).

Les joueurs ont bien utilisé leurs cartes bonus (quatre services d'affilée au lieu de deux, imposer une seule balle de service à l'adversaire, par exemple), un peu moins leur liberté d'expression. De leur côté, les spectateurs sur leurs écrans ont eu droit à un habillage visuel et sonore parfois tiré par les cheveux, notamment de la part de commentateurs qui se sont faits animateurs... faute de spectacle et d'intensité sportive.

- Vendre le produit -

"Qu'il joue une carte ou qu'il parle à son coach, mais on veut qu'il fasse quelque chose". "Il s'énerve, il va se passer quelque chose, le volcan va entrer en éruption". Puis après le jet de raquette de Benchetrit l'Outsider: "On peut voir qu'il n'est pas content". Dans des fenêtres incrustées sur l'écran, les commentateurs engagés par l'organisation tentent de vendre comme ils peuvent le produit.

Sur le court, pas grand chose de notable ne se passe: les points se succèdent, les secondes s'égrènent (le principe est de marquer le plus de points dans un temps imparti), la tactique de jeu a laissé place à la stratégie des cartes, mais le soufflé ne monte pas vraiment.

L'attente était pourtant grande de revoir des matchs de tennis entre joueurs de très haut niveau après trois mois de gel du circuit pro pour cause de pandémie.

De grands noms ont répondu positivement à l'appel de Mouratoglou: Dominic Thiem (3e mondial, remplacé pour ce premier weekend par Benchetrit), Stefanos Tsitsipas (6e), Matteo Berrettini (8e), David Goffin (10e), Benoît Paire (22e), Richard Gasquet (50e), Lucas Pouille (58e), Feliciano Lopez (56e), Dustin Brown (239e) et Popyrin. Tous ont été choisis par l'organisation pour leur talent, leur personnalité, leur style de jeu. Et leur disponibilité.

- Scoring -

Ils vont s'affronter sur cinq week-ends consécutifs à raison de 10 matchs par week-end, avec une phase championnat puis un tableau à élimination directe. Le tout en s'exonérant du code de conduite, du public, des médias, des traditions, des instances et même de certaines règles, à commencer par la façon de compter les points.

Mais si les joueurs peuvent y trouver une façon intéressante de se remettre petit à petit à la compétition, alors que le circuit est gelé jusqu'à fin juillet au moins ("Tu ne trouveras pas un joueur prêt à jouer cinq sets", affirmait Gasquet à l'AFP vendredi), les fans de tennis, jugés "traditionnalistes" par Mouratoglou, n'y trouveront pas leur compte.

"Et si tu faisais un service à la cuiller ?", a ainsi proposé une "commentanimatrice" à Brown l'Artiste lors d'un changement de côté durant son match face à Berrettini le Marteau. "Non, ce n'est pas mon truc", a rétorqué l'Allemand avant d'ajouter, comme pour s'excuser "je vais essayer de rendre les choses un peu plus intéressantes".

L'avenir de l'UTS se joue sur le nombre d'abonnements payés sur la plateforme internet (10 à 12 euros selon les zones géographiques), seul média a la diffuser intégralement. Mouratoglou estime que 50.000 abonnés serait un succès.