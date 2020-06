Surprise au Standard: Mbaye Leye quitte le club

Le Standard de Liège a annoncé ce lundi se séparer de son T2 Mbaye Leye. Ce départ fait suite à la décision de Michel Preud'homme de quitter son poste d'entraîneur principal "pour se concentrer sur son rôle de Vice-Président/conseiller sportif et suite à l’arrivée de Philippe MONTANIER et de son adjoint Mickaël DEBEVE", explique le club dans un communiqué.

Ce dernier précise que la décision a été prise d'un commun accord et que toutes les pistes ont été étudiées pour "permettre à Mbaye de continuer son apprentissage chez les Rouches mais, aucune d’entre d’elles n’a pu aboutir à une solution". Le Standard dit renoncer aux services du Sénégalais "avec regret" et le remercie pour "sa pleine et entière implication durant la saison passée".

Auteur de 11 buts en 56 matches avec le maillot des Rouches entre 2010 et 2012, Mbaye Leye est arrivé sur le banc aux côtés de Michel Preud'homme en juin 2019. L'ancien international a porté de cinq autres clubs belges: Zulte-Waregem, La Gantoise, Lokeren, AS Eupen et Mouscron. Il a adressé un message de remerciements au club sur son compte Instagram.