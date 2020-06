Jupiler Pro League - Yari Verschaeren parmi les nominés pour le Golden Boy Award

(Belga) L'Anderlechtois Yari Verschaeren est un des cent joueurs nominés pour le Golden Boy Award 2020, le prix qui récompense le meilleur footballeur de moins de 21 ans en Europe. Le journal Tuttosport, qui organise ce referendum, a dévoilé lundi la liste des nominés.

Yari Verschaeren, 18 ans, est le seul joueur belge présent sur cette liste, mais pas le seul joueur évoluant en Belgique. Trois autres joueurs de Jupiler Pro League sont nominés: le Canadien Jonathan David (La Gantoise), le Sud-Africain Lyle Foster (Cercle Bruges) et l'Argentin Facundo Colidio (Saint-Trond). Verschaeren n'est pas le premier Belge nominé pour ce trophée. Avant lui, Youri Tielemans, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Zakaria Bakkali, Adnan Januzaj, Divock Origi et Jason Denayer l'avaient été. La liste des nominés va être réduite plusieurs fois, avant qu'on ne connaisse le vainqueur final en fin d'année. Les favoris sont Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Alphonso Davies (Bayern ), Ansu Fati (FC Barcelonae), Erling Haaland (Dortmund) et les Brésiliens du Real Madrid Vinícius, Rodrygo et Reinier. Le Portugais Joao Felix (Atletico Madrid) l'avait emporté l'an dernier. Le Golden Boy Award est organisé depuis 2003. Un jury international composé de journalistes spécialisés en football choisit le gagnant. La liste des précédents lauréats contient quelques noms prestigieux : Rafael Van der Vaart (2003), Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Cesc Fabregas (2006), Sergio Aguëro (2007), Mario Balotelli (2010), Paul Pogba (2013), Raheem Sterling (2014) ou encore Kylian Mbappé (2017). (Belga)