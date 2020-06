Athlétisme: "J'adore la nouveauté", explique Kevin Mayer qui se sépare de son entraîneur

"Le confinement a été un élément déclencheur, je me suis plus entraîné tout seul", note mardi le recordman du monde du décathlon Kevin Mayer, qui a décidé de se séparer de son entraîneur Bertrand Valcin après 12 ans de travail en commun.

Q: Pourquoi se séparer de Bertrand Valcin ?

R: "C'est quelque chose que j'ai mûrement réfléchi. C'est une initiative que je prends, ce n'est pas parce que Bertrand ne me sert à rien. Ca fait 12 ans qu'on a fondé une relation de coach/entraîné qui est allée bien au-delà. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'on se connaît trop pour s'apporter beaucoup désormais. J'ai choisi d'aller vers les spécialistes de chaque discipline (français et étrangers). Le confinement a été un élément déclencheur, je me suis plus entraîné tout seul, quelque chose qui me convenait car j'étais plus entreprenant, plus à l'écoute avec moi-même. J'en demandais moins aux autres, du coup j'en demandais plus à moi-même, ça a créé des séances inattendues au niveau performance (...) Je ne vais pas m'auto-coacher. J'ai toujours besoin un peu des deux: des conseils pour qu'on me donne des intentions, mais aussi être seul pour maîtriser ces intentions."

Q: Quelle sera votre nouvelle organisation ?

R: "En compétition je pourrai compter sur Romain Barras (champion d'Europe en 2010) de la Fédération française d'athlétisme, qui me connaît énormément, et Jérôme Simian (son préparateur physique). Je compte en rajouter un troisième qui sera plus là en tant qu'analyste du groupe. Je cherche à quantifier mes entraînements, créer une base de données pour éviter les états de trop grosse fatigue et donc éviter des blessures. Je cherche une personne pour me suivre à tous mes entraînements, toutes mes +muscu+, à temps plein. Il faut que je choisisse avec minutie (...) Je reste basé à Montpellier. J'ai remarqué pendant le confinement que le manque de déplacements me permettait de mieux me reposer. Je vais essayer de me déplacer le moins possible."

Q: Appréhendez-vous ce choix fort à un peu plus d'un an des Jeux olympiques de Tokyo ?

R: "Je suis tout excité, j'adore la nouveauté, j'aime prendre des responsabilités. Si ça ne marche pas ce ne sera que de ma faute, je ne pourrai m'en prendre qu'à moi. Je sais vers où je veux aller. Ce qui me plaît avant tout, c'est progresser chaque jour, ressentir de nouvelles sensations le lendemain. Si je me repose sur mes lauriers j'aimerais moins mon sport, donc je continue de foncer (...) j'espère avoir bientôt une compétition à me mettre sous la dent... J'ai soigné tous mes petits bobos de l'an passé. J'ai progressé, j'attends beaucoup des prochaines compétitions, j'espère battre beaucoup de records."

Propos recueillis en conférence de presse téléphonique.