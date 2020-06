En fin de contrat, Andy Najar quitte Anderlecht pour retrouver la MLS

Andy Najar va quitter le Sporting d'Anderlecht après plus de sept années passées à Bruxelles. La latéral droit va retourner en Major League Soccer, D1 nord-américaine de football, et s'engager avec le Los Angeles FC. Le club et le joueur ont diffusé une vidéo où l'on aperçoit le Hondurien de 27 ans habillé en tenue du LAFC.

"Retour en MLS. C'est parti", a tweeté Najar en légende de la vidéo. Le club californien n'a pas communiqué davantage au sujet du joueur, qui arrivait en fin de contrat le 30 juin à Saint-Guidon. Andy Najar, débarqué au RSCA en janvier 2013 en provenance de DC United, aura disputé 164 rencontres avec le Sporting bruxellois, compilant 14 buts et 16 assists. Il a remporté deux titres de champion de Belgique, acquis lors des saisons 2013-2014 et 2016-2017. Victime d'une rupture des ligaments croisés en juillet 2019, il n'a pas porté la tunique mauve et blanche cette saison.