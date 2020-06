World Rugby lance l'examen de sa gouvernance

World Rugby a lancé mercredi l'examen de sa gouvernance, confié à Hugh Robertson, président du Comité olympique britannique et ancien ministre des Sports.

Le groupe de travail dirigé par Roberston doit proposer des pistes pour réformer la gouvernance de l'instance, point-clé de la campagne de Bill Beaumont, réélu président du rugby mondial début mai pour un nouveau mandat de quatre ans.

"Dans notre programme, Bernard Laporte (ndlr: vice-président de World Rugby) et moi-même avons promis d'entreprendre une réforme de la gouvernance afin de garantir que le rugby mondial soit réactif dans sa réflexion et sa prise de décision et que nos structures reflètent davantage la diversité et les valeurs de notre jeu", a déclaré M. Beaumont, cité dans un communiqué de World Rugby publié mercredi.

"Le rugby est un sport mondial florissant, avec un esprit d'inclusion, d'unité et de diversité, et je m'engage à faire en sorte que cela se reflète dans le processus de réforme et dans toute recommandation faite par le groupe de travail", a de son côté affirmé Hugh Robertson.

Outre ce dernier, les deux autres membres indépendants du groupe de travail sont Peter Cosgrove, ancien gouverneur général d'Australie, et Angela Ruggiero, ancienne joueuse de hockey sur glace américaine et médaillée d'or olympique. Le groupe de travail comprend également plusieurs dirigeants du rugby mondial, dont Beaumont et Laporte eux-mêmes.

Le lancement de ce groupe de travail intervient alors que World Rugby tente par ailleurs de réorganiser le calendrier international, chamboulé par la pandémie de coronavirus, et qu'une décision doit être prise en ce sens le 30 juin.