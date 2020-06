Les Belges à l'étranger - Manchester City domine Arsenal, Kevin De Bruyne buteur

(Belga) Kevin De Bruyne a été l'artisan de la victoire 3-0 de Manchester City contre Arsenal, mercredi lors de la reprise du championnat d'Angleterre. Le Diable Rouge était à l'origine de l'action pour l'ouverture du score de Sterling et a doublé la mise sur penalty.

Dans ce match en retard de la 28e journée, De Bruyne s'est d'emblée montré dangereux sur coup franc, repoussé par Leno (4e). Le Diable Rouge a ensuite délivré de bons ballons à Mahrez (37e) et Sterling (39e), qui se sont tous les deux heurtés à un bon Leno. Juste avant la pause, De Bruyne effectuait une passe en profondeur de la droite, David Luiz loupait son intervention, permettant à Sterling de s'en aller fusiller Leno pour l'ouverture du score (45e+2). En seconde période, David Luiz était exclu pour une intervention fautive dans le rectangle sur Mahrez, lancé vers le but. De Bruyne ne tremblait pas des onze mètres, inscrivant son 9e but de la saison. Après une occasion, détournée par Leno (69e), De Bruyne cédait sa place à Rodri Hernandez (69e). La rencontre a été interrompue plusieurs minutes en fin de partie car Eric Garcia, violemment percuté par la sortie de son gardien Ederson, a dû être évacué en civière. Quand le match a repris, Phil Foden a fixé le score à 3-0, inscrivant son premier but en championnat. Manchester City (60 points) est deuxième de la Premier League, à 22 longueurs de Liverpool, alors qu'il reste neuf journées à disputer. Arsenal occupe la neuvième position avec 40 points. (Belga)