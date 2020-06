Premier League - La société Hawk-Eye s'excuse après le but non accordé à Sheffield United

(Belga) La société responsable de la technologie sur la ligne de but pour la Premier League a présenté ses excuses à toutes les parties après une erreur survenue durant la rencontre entre Aston Villa et Sheffield, mercredi, lors de la reprise du championnat d'Angleterre. Un but de Sheffield n'a pas été accordé car le système électronique d'arbitrage n'a pas fonctionné correctement.

Lors d'une action en première période au cours de laquelle le gardien d'Aston Villa Orjan Nyland, déséquilibré, a franchi la ligne avec le ballon dans les bras, "les officiels n'ont pas reçu de message via la montre ou l'oreillette" censé indiquer que le ballon a intégralement franchi la ligne, a admis Hawk-Eye. "Les sept caméras placées dans les tribunes étaient considérablement occultées par le gardien, des défenseurs et le poteau. Un tel niveau d'occupation de la surface n'avait jamais été observé en 9000 rencontres où le système de Goal Line Technology de Hawk-Eye a été utilisé", a assuré le groupe qui "s'excuse sans réserve" après ce dysfonctionnement. La rencontre s'est achevée sur un score de 0-0. (Belga)