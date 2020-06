Esport: le PSG de retour sur League of Legends

Le Paris SG va faire son retour sur la scène compétitive du jeu vidéo League of Legends après trois ans d'absence, en s'associant avec l'équipe Talon Esports, a annoncé le club parisien jeudi.

"Nous sommes ravis de lancer ce partenariat stimulant avec Talon Esports et de faire un retour sur League of Legends", a déclaré Fabien Allegre, directeur de la diversification des marques et du merchandising au PSG, dans un communiqué. "L'esport reste l'un des principaux piliers de la stratégie de diversification de marque du club."

Le PSG, déjà présent à haut niveau dans le football et le handball, avait lancé sa branche esport - les compétitions de jeux vidéos - en 2016 et s'était rapidement positionné sur League of Legends, l'un des jeux-phares du secteur. Mais le club s'était retiré de la scène "LOL" un an plus tard après des résultats décevants.

Le PSG, qui cherche à étendre sa présence à l'international et notamment en Asie, va prendre part dès samedi au championnat du Pacifique en partenariat avec l'équipe hong-kongaise Talon Esports, a précisé le club.

"Ce partenariat renforce la visibilité de la marque Paris Saint-Germain sur nos marchés clés et auprès de nouveaux publics dans le monde entier. Nous avons la volonté farouche de construire un club esport à part entière", a ajouté le club.