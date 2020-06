Eden Hazard encore décisif avant un BIJOU de Benzema: le Real Madrid dompte Valence à domicile (vidéos)

Le Real Madrid a dominé le FC Valence 3 buts à 0, jeudi, en clôture de la 29e journée du championnat d'Espagne. Eden Hazard a délivré la passe décisive à Karim Benzema sur le but d'ouverture des Madrilènes (61e). Le Français a réalisé le doublé en fin de match (61e). Entre ces deux réalisations, Marco Asensio a fêté son retour à la compétition après un an d'absence par un but (74e). Thibaut Courtois a été décisif en première période pour préserver le zéro au marquoir. Le Real reste à deux points de Barcelone.

Le Real connaissait deux grosses frayeurs en début de rencontre. A la 14e minute, Rodrigo, parfaitement lancé par Maxi Gomez, se présentait seul face à Courtois. Le gardien des Diables Rouges parvenait à dévier sur le poteau la frappe croisée de l'attaquant. Le même Rodrigo trompait ensuite Courtois, mais après l'intervention du VAR, l'arbitre annulait pour un hors-jeu de Maxi Gomez, qui avait dévié le ballon avant qu'il n'arrive à son équipier (20e). Courtois s'est encore illustré en fin de période sur une frappe de Kondogbia (43e). Le Real Madrid s'est lui montré dangereux sur une percée de Carvajal, dont le tir a été détournée du pied par Cillessen (29e). Le Real et Hazard montaient en puissance en seconde période. Le Diable Rouge était, d'une talonnade, à l'origine d'une première occasion pour Valverde (58e). Après un une-deux avec Modric, Hazard servait à Benzema le ballon de l'ouverture du score (61e). Le Real doublait la mise à la 74e minute lorsqu'Asensio reprenait de volée un centre de la gauche de Mendy. Victime d'une rupture du ligament croisé du genou en juillet 2019, Asensio était monté au jeu quelques secondes plus tôt pour son premier match de la saison. Benzema fixait le score à 3-0 en fin de rencontre d'une volée spectaculaire du gauche après un contrôle aérien du droit (86e). Valence a terminé la rencontre à dix après le rouge reçu par Lee Kangin pour un mauvais geste sur Sergio Ramos (90e). Hazard a été remplacé par Vinicius à la 82e. Avec 62 points, le Real reste à deux longueurs du FC Barcelone. Valence (43 points) est huitième.

