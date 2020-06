Dries Mertens fête la victoire du Napoli en Coupe d'Italie... dans un taxi (vidéo)

Le Diable Rouge Dries Mertens, qui vient de prolonger son aventure de deux ans à Naples, a vécu une drôle de soirée, mercredi soir. Il a en effet été surpris par les fans, qui ont immédiatement bloqué son taxi, pour le plus grand bonheur du Diable Rouge.

Des scènes de joie étaient visibles mercredi soir, à Naples, après le sacre du Napoli en Coupe d'Italie. Le club a dompté la Juventus aux tirs au but et s'offre ainsi un trophée important pour la confiance.

Dries Mertens a pris un taxi une fois la rencontre terminée. Mais il a alors été surpris par la foule, qui a stoppé le véhicule pour fêter le sacre avec le Diable Rouge. Ce dernier, tout sourire, s'est pris au jeu comme un enfant. Un bonheur et un lien unique entre les fidèles du Napoli et un Dries Mertens qui se sent chez lui dans la ville italienne.