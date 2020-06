"Un véritable professionnel": José Mourinho déclare sa flamme à Jan Vertonghen, qu'il espère voir prolonger

José Mourinho ne semble pas pressé de perdre son défenseur central, en fin de contrat à la fin du mois de juin. Le coach de Tottenham semble même déterminé à prolonger le bail de Jan Vertonghen.

Et si l'aventure de Jan Vertonghen à Tottenham n'était pas encore terminée ? Le défenseur central de 33 ans, arrivé chez les Spurs en 2012, arrive en fin de contrat. Jusqu'ici, aucun accord n'a été trouvé, ni avec le club anglais, ni avec un autre. De quoi rendre floue la perspective d'avenir du joueur, qui doit sans doute s'interroger sur son futur.

José Mourinho, le coach de Tottenham, a lui clairement pris position dans ce dossier. Alors que le championnat anglais se termine le 26 juillet, le Portugais a urgé sa direction de faire un effort pour conserver le défenseur. "C’est un garçon fantastique, un véritable professionnel. Personne ne peut douter de son amour et de son respect pour le club", a affirmé le tacticien en conférence de presse hier. "Nous voulons qu’il reste au moins jusqu’à la fin de la saison et j’espère que Jan, son entourage et mon club trouveront un accord. Mais d’ici là, et au moins jusqu’au 30 juin, Jan est là pour aider le club et nous savons que nous pouvons lui faire confiance", a-t-il ajouté.

Le défenseur devrait donc rester en Angleterre encore quelques semaines, mais il serait temps pour tout le monde qu'un accord soit trouvé. Sans quoi le joueur pourra s'engager librement dans le club de son choix. Tottenham, de son côté, retrouvera la Premier League ce vendredi, à 21h15, face à Manchester United.