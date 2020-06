Surprise à Chelsea: le club chercherait à vendre N'Golo Kanté

Le mercato estival est plus qu'animé du côté de Chelsea. Le club britannique a déjà annoncé l'arrivée de deux grands joueurs. Mais le club pourrait aussi se séparer de nombreux joueurs, dont N'Golo Kanté, pourtant très important.

Chelsea a fait des folies sur le mercato, en confirmant déjà les arrivées d'Hakim Ziyech et de Timo Werner. Mais le club s'apprête en plus à faire affaire avec le Bayer Leverkusen pour le transfert de Kai Havertz. L'Allemand est estimé à 100 millions d'euros et semble ouvert à ce transfert.

Mais cet argent, Chelsea va devoir le trouver. Pour y arriver, le club aurait décidé de lancer une opération nettoyage en mettant de nombreux joueurs sur le marché des transferts, selon le Times. Dans le lot, des joueurs que l'on savait sur le départ, comme Zouma, Christensen, Bakayoko ou encore Emerson Palmieri et Michy Batshuayi. Mais un nom, dans le lot, surprend les supporters. Un certain N'Golo Kanté, véritable cadre de l'effectif.

Le Français de 29 ans attise l'intérêt de toute l'Europe et Chelsea compte bien en profiter. Le club voudrait au moins 80 millions d'euros pour son milieu de terrain, soit 45 de plus que le montant déboursé à l'époque de son arrivée. Son départ serait cependant une grosse perte pour l'effectif londonien.

Affaire à suivre !