Coronavirus - Rostov, en quarantaine à cause de six cas positifs, battu 10-1 avec ses jeunes à Sotchi

(Belga) Rostov, dont l'effectif professionnel est en quarantaine après des cas de coronavirus, s'est incliné 10-1 à Sotchi, où il a envoyé ses jeunes, vendredi, lors de la reprise du championnat de Russie.

Rostov avait souhaité que le match soit décalé après le placement en quarantaine de toute son équipe première dû au dépistage positif au coronavirus de six joueurs. Jeudi, la Fédération russe de football a proposé de décaler le match au 19 juillet, mais il fallait pour cela l'accord des deux clubs, ce que Sotchi, à la lutte pour ne pas descendre en division inférieure, n'a pas accepté. Vendredi dans l'après-midi, le FK Rostov a finalement annoncé sur son compte Twitter l'envoi des joueurs de son centre de formation. Ils se sont envolés pour Sotchi quatre heures seulement avant le coup d'envoi du match. Aucun d'entre eux n'a jamais joué au plus haut niveau. L'effectif a compris un mélange de l'équipe jeune de Rostov, le plus âgé ayant 19 ans, et de l'équipe Rostov-2003 qui comprend les joueurs nés en 2003. Au championnat russe des "académies", qui compte les mêmes équipes qu'en première division, l'équipe jeune de Rostov est 12e sur 16. Après 23 journées, Rostov, quatrième avec 38 points, peut espérer une place en Ligue des champions. Sotchi remonte en neuvième position avec 27 unités. Avant ce match, le club était douzième avec une seule longueur d'avance sur le premier relégable, Orenbourg. (Belga)