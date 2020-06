Coronavirus - Report d'un quatrième match du championnat d'Ukraine

(Belga) Une quatrième rencontre du championnat d'Ukraine a été reportée à la suite du dépistage positif au Covid-19 de deux nouveaux joueurs, a annoncé la Ligue ukrainienne de football.

Deux joueurs de l'Olympic Donetsk ont été testés positifs samedi avant la rencontre prévue dimanche contre le Karpaty Lviv et la Ligue a décidé de la reporter sine die. Trois matches impliquant le Karpaty Lviv ont déjà été reportés, notamment après la découverte de 25 cas positifs au Covid-19 parmi les joueurs et personnels du club. Le Karpaty n'a pour l'heure disputé le moindre match depuis la reprise fin mai du championnat ukrainien qui se joue à huis clos. Le Shakhtar Donetsk a décroché samedi son 13e titre de champion d'Ukraine, son quatrième consécutif, en battant Oleksandriya 3 à 2. À six journées de la fin, le Shakhtar possède 19 points d'avance sur son poursuivant, le Dynamo Kiev. (Belga)