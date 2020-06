Bataille du Balenberg - Thibau Nys et Annemarie Worst remportent la Bataille du Balenberg

(Belga) Onze cyclocrossmen et women se sont donné rendez-vous dimanche au Sven Nys Cycling Center de Tremelo pour la Bataille du Balenberg (Slag om Balenberg), une nouvelle compétition de cyclocross divisée en plusieurs épreuves. Thibau Nys s'est imposé chez les messieurs et la Néerlandaise Annemarie Worst l'a emporté chez les dames.

La compétition était divisée en trois épreuves: un tour contre-la-montre sur le circuit du GP Sven Nys, un parcours de trial et un bac à sable spécial, chaque épreuve rapportant des points. Thibau Nys, 17 ans, s'est imposé chez les messieurs avec un total de 24 points. Le fils de Sven Nys devance le champion du monde Mathieu van der Poel (18 pts) et le champion de Belgique Laurens Sweeck (16 pts). Toon Aerts (13 pts) et Eli Iserbyt (9 pts) complètent le top 5. Chez les dames, la victoire est revenue à la Néerlandaise Annemarie Worst. La vice-championne du monde l'a emporté avec 23 points devant ses compatriotes, la championne du monde junior Shirin van Anrooij (19 pts) et Denise Betsema (16 pts). Les Belges Laura Verdonschot (10 pts) et Ellen Van Loy (9 pts) prennent les 4e et 5e places, devant Sanne Cant, 6e avec 7 points. (Belga)