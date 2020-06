Les Belges à l'étranger - Reprise victorieuse pour Lukaku et l'Inter Milan

(Belga) L'Inter Milan de Romelu Lukaku n'a pas manqué sa reprise. Les 'Nerazzuri' ont battu la Sampdoria 2-1 dimanche soir en match d'alignement de la 25e journée de Serie A, dans le dernier des quatre matches du weekend de reprise du championnat italien après la suspension due au Covid-19.

Romelu Lukaku n'a pas tardé à trouver le chemin des filets. Le Diable Rouge a ouvert le score à la 10e minute, se retrouvant à la conclusion d'une magnifique action qu'il a menée avec Lautaro Martinez et Eriksen. Après avoir fêté ce but (son 18e de la saison en Serie A) avec ses équipiers, l'ancien Anderlechtois a posé un genou à terre et levé le poing droit vers le ciel, regard vers le bas, visiblement en hommage à George Floyd, l'Afro-Américain dont la mort après son arrestation par la police a entraîné des manifestations contre le racisme partout dans le monde. Lukaku fut encore à la base du but du 2-0, signé Lautaro Martinez à la 33e minute, servant Candreva, le donneur d'assist. La Sampdoria réduisit l'écart par Thorsby en début de seconde période (51e) mais cela n'empêcha pas le club lombard de prendre les 3 points. L'Inter Milan pointe au 3e rang avec 57 points, à 5 longeurs de la 2e place de la Lazio et à 6 points de la 1e place de la Juventus. La 27e journée de Serie A, la première à être joué intégralement depuis trois mois, débutera lundi, avec notamment le déplacement de la Juventus à Bologne. Tous les matches de championnat restant à disputer sont pour l'instant également prévus à huis clos, même si les instances dirigeantes du calcio et les clubs espèrent pouvoir ouvrir partiellement les stades au public avant la fin de saison, prévue le 2 août. L'Italie est le quatrième grand pays du football européen à relancer son championnat après l'Allemagne, l'Espagne et l'Angleterre. Le dernier match de championnat joué en Italie remontait à Sassuolo-Brescia le 9 mars. (Belga)