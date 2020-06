Un slalom phénoménal et une finition parfaite: Gonçalo Guedes inscrit le bijou du weekend (vidéo)

LE but du weekend vient d'Espagne, indéniablement. Il a été inscrit lors du match opposant Valence et Osasuna, une rencontre importante pour les locaux, qui venaient de subir un lourd revers face au Real Madrid.

Pour lancer ses équipiers, Gonçalo Guedes a su faire preuve d'une parfaite inspiration. L'international portugais a passé en revue toute la défense adverse, 4 joueurs au total, rappelant encore une fois ses grandes qualités techniques. Il a ensuite fusillé le portier, ouvrant le score après 12 minutes de jeu. Le score sera finalement de 2-0.

Un petit bijou d'efficacité et sans aucun doute le plus beau but de ces derniers jours.