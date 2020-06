Alexander Zverev et Marin Cilic testés négatifs et en auto-isolement

(Belga) Alexander Zverev et Marin Cilic n'ont pas contracté le nouveau coronavirus. L'Allemand et le Croate ont confirmé lundi, via les réseaux sociaux, que leur test est négatif.

Zverev et Cilic ont pris part la semaine passée à l'Adria Tour à Zadar, en Croatie. Deux autres participants, Grigor Dimitrov et Borna Coric, ont annoncé avoir été testés positifs. "J'ai reçu la nouvelle que mon équipe et moi avons été testés négatifs au Covid-19", a écrit Zverev, 7e joueur mondial. "Je m'excuse sincèrement auprès de quiconque j'ai potentiellement mis en danger en participant à ce tour. Je vais suivre les conseils d'auto-isolement donnés par mes médecins. Comme précaution supplémentaire, mon équipe et moi continuerons à être testés régulièrement. Je souhaite un prompt rétablissement à ceux qui ont été testés positifs. Soyez prudent", a conclu l'Allemand de 22 ans. Un message semblable a été publié par Cilic, 31 ans. "Mon test est négatif et je me sens bien", a écrit le Croate. "Quoi qu'il en soit, je vais m'isoler pour les 14 prochains jours et je continuerai à écouter les conseils du corps médical. Je vous tiendrai au courant de tout changement de mon état", a conclu le 37e joueur mondial. Plus tôt dans la journée, le Russe Andreay Rublev avait lui aussi annoncé qu'il était négatif et qu'il restera en quarantaine par précaution.