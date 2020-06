Inquiétude au Real Madrid: Eden Hazard n'a pas participé à l'entraînement collectif

Eden Hazard n'a pas participé à l'entraînement du Real Madrid lundi. Le Diable Rouge, qui avait été laissé au repos dimanche soir contre la Real Sociedad, est resté en salle et a suivi un programme individuel. Selon la presse espagnole, il pourrait s'agir d'une mesure de précaution, le Belge ayant reçu un mauvais coup sur la cheville dont il a été opéré. Une douleur qui remonte au match d'Eibar.

Eden Hazard a effectué son retour dans l'équipe merengue après son opération à la cheville et l'arrêt du championnat pour cause de crise sanitaire. Titulaire contre Eibar (3-1) et Valence (3-0), il n'a pas joué le match contre la Real Sociedad (1-2) dimanche à San Sebastian, à la suite duquel le Real a pris la tête de la Liga.

Le Real recevra Majorque mercredi pour le compte de la 31e journée.