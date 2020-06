Cinq Belges, dont Philippe Gilbert, dans la sélection de Lotto Soudal pour le Tour

(Belga) Avec Philippe Gilbert, Thomas De Gendt, Tim Wellens, Jasper De Buyst et Steff Crass, Lotto Soudal alignera cinq Belges sur les routes du Tour de France, qui aura lieu du 29 août au 20 septembre. Les Allemands Roger Kluge et John Degenkolb et l'Australien Caleb Ewan complètent la sélection dévoilée mardi par la formation WorldTour belge lors d'un videocall. Le Polonais Tomasz Marczynski et Frederki Frison sont réservistes.

"Nous dévoilons déjà notre sélection pour le Tour car nous n'avons pas envie d'attendre les premières courses en août", déclare John Lelangue, le CEO de Lotto Soudal. "C'est assez tard, et nous savons où en sont nos coureurs dans leur préparation. Tout le monde a travaillé très dur ces dernières semaines, nous n'aurons pas de surprises". Lotto Soudal ne visera pas le classement général au Tour, mais plutôt les victoires d'étape. L'équipe retenue pour le Tour va préparer la Grande Boucle via le Tour de Pologne (5-9 août) et le Tour de Wallonie (16-19 août), à quelques exceptions près. Caleb Ewan et Philippe Gilbert participeront aux courses italiennes du mois d'août, notamment à Milan-Sanremo, le seul monument qui manque au palmarès de Gilbert. Philippe Gilbert, qui aura 38 ans le 5 juillet, va disputer sa dixième Grande Boucle, sa dernière participation datant de 2018. L'année dernière, le Liégeois n'avait pas été retenu pour le Tour qui s'élançait de Bruxelles l'an dernier alors qu'il évoluait chez Deceuninck-QuickStep. (Belga)