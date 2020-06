L'annonce de Sophie Wilmès sur les rassemblements sportifs: "Une exception pourra être demandée"

Le monde du sport pourra demander une dérogation à la règle du nombre maximum de personnes pour les manifestations en présence de public cet été, a indiqué la Première ministre Sophie Wilmès mercredi lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion du Conseil National de Sécurité (CNS).

A partir du 1er juillet, les manifestations en présence de public seront autorisées en extérieur, avec un maximum de 400 personnes et à condition de respecter les mesures de sécurité. A l'intérieur, ce nombre sera limité à 200 personnes. Au mois d'août, le nombre maximum de personnes montera à 400 à l'intérieur et 800 à l'extérieur.

"Il y a une différence entre le nombre maximum de gens qui peuvent se trouver à l'intérieur et à l'extérieur, et ce n'est pas pour faire de la discrimination mais le virus ne se disperse pas et ne se propage pas de la même manière que vous soyez à l'intérieur et à l'extérieur. "Il y a des caps absolus pour commencer... C'est-à-dire au mois de juillet, c'est 200 à l'intérieur et 400 à l'extérieur. Au mois d'août, on monte un peu en puissance avec 400 à l'intérieur et 800 à l'extérieur", a expliqué la Première ministre.

Une exception possible

Une exception peut toutefois être faites pour les manifestations sportives. "On est conscient que dans les grands stades, avec des gens assis à l'extérieur et une organisation qui assure le respect des règles relatives à la santé publique, une exception peut être demandée et autorisée sur base d'un dossier", a déclare Sophie Wilmès.

"Cela ne veut pas dire que le stade sera rempli à craquer, cela fera l'objet d'une analyse approfondie et d'un protocole à suivre scrupuleusement". "On est conscient que quand vous avez de grandes capacités d'accueil, que le parking et les entrées suivent, que la gestion de la foule peut être suivie et que les couloirs sont énormes, ce n'est pas tout à fait la même chose que dans d'autres types d'établissements", a-t-elle précisé.

Le championnat de Belgique de football 2020-2021 débutera le 7 août. La Pro League a déjà mis sur pied un groupe de travail concernant le retour du public dans les stades. Les organisateurs du Mémorial Van Damme ont indiqué mardi qu'ils espéraient pouvoir accueillir entre 9.000 et 10.000 spectateurs au stade Roi Baudouin le 4 septembre pour le meeting d'athlétisme.