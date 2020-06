Le marathon de New York annulé en raison de la pandémie de Covid-19

(Belga) La 50e édition du marathon de New York qui devait se courir le dimanche 1er novembre 2020 a été officiellement annulé à cause de la pandémie de Covid-19, a annoncé mercredi l'association New York Road Runners, qui organise l'événement.

C'est la seconde fois que le plus populaire des grands marathons urbains est annulé. En 2012, le passage de l'ouragan Sandy avait déjà contraint les autorités à renoncer à faire disputer la course de 42,195 km qui avait vu le jour en 1970. (Belga)