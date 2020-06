Les Belges à l'étranger - Adnan Januzaj et la Real Sociedad battus par le Celta

(Belga) Mauvaise opération pour la Real Sociedad mercredi soir dans le championnat d'Espagne de football. Le club de Saint-Sébastien avec Adnan Januzaj présent les nonante minutes s'est incliné 0-1 face au Celta Vigo. Un penalty d'Aspas (45e) a permis au club galicien de marquer trois points importants dans sa lutte pour le maintien. En revanche, la Real Sociedad réalise une mauvaise opération dans sa quête d'Europe.

Januzaj et ses équipiers restent 7es avec 47 points, un de plus que Valence qui se déplace jeudi à Eibar. Le Celta renforce sa 16e place avec 33 unités, quatre de plus qu'Eibar, 17e, et 7 de plus que Majorque, 18e et premier relégué actuel qui rencontre le Real Madrid mercredi en soirée. (Belga)