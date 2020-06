Rugby: les matches amicaux autorisés à partir du 14 août

Les matches amicaux de rugby pourront être organisés "à partir du vendredi 14 août" et "entre clubs professionnels français", conformément au protocole établi en vue d'une reprise du Top 14 le 4 septembre, a annoncé jeudi la Ligue nationale de rugby.

"Le comité directeur a décidé la reprise des matches amicaux à partir du vendredi 14 août", a expliqué la LNR dans un communiqué.

"Afin de respecter le protocole de suivi mis en place par la LNR et le protocole sanitaire d'organisation des manifestations, ces rencontres devront se jouer entre clubs professionnels français", ajoute la Ligue.

Ces rencontres ne pourront cependant avoir lieu que dans des stades de catégorie A, c'est-à-dire des enceintes aux normes d'accueil du Top 14. Ou bien "sur dérogation", précise la LNR, dans des stades de catégorie B disposant de vestiaires d'une superficie unitaire de 60 m² minimum.

Certains clubs ont déjà annoncé leur programme de reprise et des matches amicaux, à commencer par l'UBB, qui doit affronter Biarritz (14 août), Clermont (21 août) et Bayonne (28 août), ou le Stade toulousain, qui jouera contre Béziers (14 août), La Rochelle (21-22 août) et Montpellier (28-29 août).