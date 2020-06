Officiel: Thomas Meunier s'engage au Borussia Dortmund

Thomas Meunier, arrivé en fin de contrat au PSG, a signé pour quatre ans au Borussia Dortmund. A l'instar de l'attaquant uruguayen Edinson Cavani, le Diable Rouge de 28 ans a refusé de prolonger provisoirement son contrat pour aider les Parisiens en Ligue des Champions, comme le club le souhaitait.

Le Borussia Dortmund compte un troisième Diable Rouge dans ses rangs. Thomas Meunier, arrivé en fin de contrat au Pairs Saint-Germain, s'est en effet lié pour quatre ans avec le club d'Axel Witsel et Thorgan Hazard, a annoncé jeudi après-midi le club vice-champion d'Allemagne.

Thomas Meunier, 28 ans, n'était pas présent à la reprise des entraînements du PSG lundi. Il n'a pas souhaité prolonger de quelques semaines son contrat, renonçant ainsi à disputer les quarts de finale de la Ligue des champions, que le PSG a atteint en éliminant ... Dortmund en huitièmes de finale, ni les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France fin juillet. Le PSG a été sacré champion de France après que la Ligue 1 a été arrêtée en raison de la pandémie de coronavirus.

"Thomas Meunier est un joueur qui a prouvé sa qualité au plus haut niveau, notamment en Ligue des champions et en équipe nationale sur une longue période, et son expérience nous fera beaucoup de bien", a déclaré le directeur sportif du Borussia Michael Zorc sur le site du club.

"Le Borussia Dortmund joue exactement le genre de football que je veux jouer: passionnant, authentique et naturel. Le BVB est connu pour ses fans enthousiastes, et l'atmosphère qui régnait lors du match avec Paris au Signal Iduna Park a honnêtement influencé ma décision. Je suis ambitieux et je veux gagner des titres avec Dortmund, comme je l'ai fait avec Bruges et Paris", a expliqué pour sa part Meunier.

Joli palmarès français

Thomas Meunier était arrivé au PSG en provenance du Club de Bruges après l'Euro 2016 contre un chèque d'environ 6 millions d'euros. Avec le club de la capitale française, le défenseur belge, demi-finaliste du Mondial 2018 avec les Diables Rouges, a remporté trois titres de champion de France (2017, 2018, 2020), deux Coupes de France (2017, 2018), deux Coupes de la Ligue française (2017, 2018) et trois Trophées des champions (2016, 2017, 2019). En quatre saisons, le latéral droit aura porté le maillot parisien à 128 reprises, marquant 13 buts et délivrant 21 assists. Il a été en concurrence avec Serge Aurier lors des deux premiers exercices puis avec Dani Alves, Thilo Kehrer ou encore Colin Dagba.

Thomas Meunier avait débuté en Division 1 belge en janvier 2011 au Club de Bruges, qui était allé le chercher en D3, à Virton. Avec les Blauw en Zwart, le natif de Sainte-Ode a été champion de Belgique en 2016 et a remporté la Coupe de Belgique en 2015.

Chez les Borussen, le Diable Rouge rejoint deux de ses équipiers en sélection, Axel Witsel et Thorgan Hazard.