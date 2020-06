Les Belges à l'étranger - Quentin Serron (Bilbao) encore battu, Sam Van Rossom mène Valence à la victoire

(Belga) Quentin Serron et son club de Bilbao ont été battus jeudi par Malaga 78-65 en match de la 5e journée du groupe A de la phase finale du championnat d'Espagne de basket jouée à huis clos et à Valence selon une cadence très élevée décidée en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Après ce nouveau revers (le 4e en 5 matchs), les Basques ne sont que 5es du groupe A. L'arrière bruxellois des Belgian Lions a aligné 6 points, 4 rebonds et une passe décisive en 22:38 de jeu.

Mercredi soir, l'autre distributeur des Lions Sam Van Rossom a joué son rôle avec bonheur. Il a donné 7 passes décisives et marqué 12 points (1 rebond) en 27 minutes de jeu lors de la victoire de son club de Valence aux dépens de Burgos (94-90). Les Valenciens demeurent leaders du groupe B grâce à leurs 6 points. (Belga)