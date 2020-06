"Merci aux supporters, pas aux tocards des réseaux": les adieux piquants de Thomas Meunier au PSG (photo)

Thomas Meunier, qui avait rejoint le PSG en 2016 au lendemain de l'Euro en France, a fait ses adieux à son club hier dans un message posté sur les réseaux sociaux. Il y remercie vivement les supporters pour leur soutien mais ne se prive pas de tancer ceux qui l'ont critiqué sur les réseaux sociaux.

"De la première la dernière seconde, jouer au PSG aura été un privilège", débute Meunier. "4 années formidables, dans la plus belle ville du monde. Des tas de rencontres sur le terrain et en dehors, des grands moments, un apprentissage continu mais surtout, un grand honneur d'avoir été le premier belge à faire partie de la famille PSG. Merci aux supporters (pas les tocards des réseaux), aux staffs et aux joueurs pour leur précieux et inconditionnel soutien", peut-on lire dans ce message.

Le Belge termine en affirmant que le PSG remportera la Ligue des Champions cette saison. Le défenseur belge a signé pour 4 ans au Borussia Dortmund.