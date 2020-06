Kevin De Bruyne régale encore avec un coup-franc absolument somptueux (vidéo)

Plus rien n'arrête Kevin De Bruyne. Le Diable Rouge a inscrit hier, contre Chelsea, son dixième but de la saison. Il a en effet inscrit un but absolument génial, permettant alors à Manchester City d'égaliser. Une merveille de coup-franc, qui est allé se loger dans la lucarne de Kepa.

Kevin De Bruyne totalise cette saison 10 buts et 16 passes décisives en Premier League. La défaite d'hier soir a par ailleurs offert le titre à Liverpool.