F1: l'écurie Williams présente une nouvelle livrée à une semaine de la reprise (photos)

L'écurie de Formule 1 Williams, en difficulté financière, a changé les couleurs de ses voitures juste avant le début de la saison programée le week-end prochain en Autriche. Les voitures FW43 de George Russell et Nicholas Latifi sont désormais majoritairement blanches, avec des accents bleus et noirs, selon les photos que l'équipe a mises en ligne vendredi. Cette décision a été prise après le retrait de son sponsor principal ROKiT le mois dernier.

Sur l'aileron arrière figure un petit arc-en-ciel, en hommage au personnel soignant durant la pandémie de coronavirus. La saison de Formule 1 qui devait débuter en Australie le 15 mars a été arrêtée en raison du Covid-19. Elle s'élancera par deux Grands Prix successifs à huis clos disputés sur le circuit autrichien du Spielberg : le GP d'Autriche le 5 juillet et celui de Styrie le 12 juillet. Williams Racing est un acteur historique de la Formule 1 avec 9 titres mondiaux des constructeurs et 7 titres de champion du monde pour l'un de ses pilotes. Mais ces dernières années la situation s'est détériorée et son bilan financier en 2019 affichait une perte de près de 15 millions d'euros. L'écurie est dès lors à vendre, a-t-on appris au mois de mai.