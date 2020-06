L'entraîneur du Paris Saint-Germain regrette d'avoir perdu Meunier: "Sans lui et Cavani, ce sera plus difficile"

Thomas Tuchel devra se passer des services de deux joueurs pour les finales de coupes nationales, mais surtout pour la Ligue des Champions. Une déception pour le coach parisien.

Le Paris Saint-Germain va vivre une drôle de fin de saison. Le club français va disputer peu de matchs et devra surtout composer sans certains joueurs, qui seront libérés de leurs obligations le 30 juin. Dans le lot, un certain Thomas Meunier, qui a déjà signé au Borussia Dortmund. Mais le club devra aussi se passer d'Edinson Cavani, qui a lui aussi refusé une prolongation de courte durée pour jouer la fin de la saison parisienne.

Un coup dur pour Thomas Tuchel, qui doit jouer deux finales de coupes nationales avant de penser au Final 8 de la Ligue des Champions, disputé à Lisbonne du 12 au 23 août. "Si ce sera plus difficile en Ligue des champions, clairement oui, mais si c'est impossible, non", a confirmé l'Allemand ce vendredi. "Est-ce que ces joueurs vont nous manquer? Oui, parce qu'ils sont une part importante pour créer le 'spirit' et la qualité qui nous ont menés en quarts de finale", a-t-il poursuivi.

Mais ces absences n'empêchent pas le tacticien de penser à la victoire finale dans la plus prestigieuse compétition du continent. "Nous sommes capables, comme les sept autres équipes, de gagner la compétition. Je suis convaincu qu'on va être fort. On doit préparer cette équipe pour les deux finales et retrouver notre 'spirit', qui était exceptionnel", a assuré Tuchel.