La Ligue des Nations se profile: voici le programme des Diables Rouges

L'UEFA, la confédération européenne de football, a officialisé vendredi le calendrier de la Ligue des Nations. Les Diables Rouges entreront en action le 5 septembre (20h45) au Danemark dans le groupe 2 dans la division A.

Les Danois seront également les adversaires des Belges lors de la dernière journée, le 18 novembre (20h45), au stade Roi Baudouin de Bruxelles. L'Angleterre et l'Islande complètent le groupe des Diables Rouges. Le 8 septembre, la Belgique recevra l'Islande (20h45). Les troupes de Roberto Martinez se déplaceront deux fois en octobre, en Angleterre le 11 (18h00) et en Islande le 14 (20h45). Les Belges termineront donc par deux matchs à domicile en novembre, contre l'Angleterre le 15 (20h45) et le Danemark le 18 (20h45). En 2018, lors de la première édition, les Diables Rouges avaient terminé deuxièmes de leur groupe. Une défaite 5-2 en Suisse les avait privés du Tour final au Portugal.

Calendrier de la Belgique

5 septembre (20h45): Danemark - BELGIQUE

8 septembre (20h45): BELGIQUE - Islande

11 octobre (18u): Angleterre - BELGIQUE

14 octobre (20h45): Islande - BELGIQUE

15 novembre (20h45): BELGIQUE - Angleterre

18 novembre (20h45): BELGIQUE - Danemark