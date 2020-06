Serie A - La Juventus en met 4 à Lecce et prend 7 points d'avance

(Belga) La Juventus a battu Lecce 4-0 vendredi, en ouverture de la 28e journée du championnat d'Italie, prenant provisoirement 7 points d'avance au classement.

Bien en place jusque-là, Lecce, en lutte pour le maintien, s'est retrouvé à dix suite au rouge reçu par Fabio Lucioni pour une faute en position de dernier homme sur Rodrigo Bentancur lancé vers le but (32e). La Juventus a hérité de plusieurs occasions avant d'ouvrir le score par Paulo Dybala à la 53e minute. Après avoir récupéré le ballon suite à une mauvaise passe d'un défenseur, l'Argentin a placé une frappe enroulée de l'entrée du rectangle dans la lucarne de Gabriel. Cristiano Ronaldo a doublé la mise sur penalty, qu'il s'était procuré pour une faute de Rossettini (62e). C'est le 23e but de la saison de Ronaldo, qui chasse Ciro Immobile et ses 27 réalisations au classement des buteurs. Servi par une talonnade de Ronaldo, Gonzalo Higuain, qui disputait ses premières minutes depuis la reprise, marquait le troisième but (83e). Matthijs de Ligt ajoutait son nom au marquoir de la tête, fixant le score à 4-0 (85e). La Juventus (69 points) prend provisoirement 7 longueurs d'avance sur la Lazio, qui reçoit la Fiorentina samedi. Lecce (25 points) reste 18e et premier relégable, mais avec le même nombre de points que le premier sauvé, Genoa.