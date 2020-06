Le superbe geste de Carlos Tevez: l'Argentin va donner six mois de salaire aux plus démunis

L'attaquant argentin Carlos Tevez vient de prolonger six mois avec le club du Boca Juniors. Ce dernier a négocié avec une ambition très étonnante: ne pas toucher de salaire. Ou en réalité ne pas voir la couleur de cet argent et des primes qui vont avec ses performances.

En effet, Tevez a annoncé son intention de reverser la totalité des revenus issus de ce contrat à des personnes dans le besoin, notamment pour les aider à affronter le coronavirus. "Le monde a changé, pas uniquement le football. Il serait égoïste de ne penser qu'à nous. Tandis que nous affrontons une pandémie et que les gens souffrent faute de travail, nous avons décidé, avec ma famille, de faire don des salaires que me versera Boca à une association à but non lucratif. Je vais tout donner, salaires et primes. Donc vous allez devoir me prêter de l'essence pour aller m'entraîner !", a précisé l'Argentin dans la presse nationale.

Carlos Tevez a ensuite expliqué que ces revenus seraient utilisés pour l'achat du futur vaccin contre le coronavirus destiné aux populations les plus fragiles. Avant cela, les fonds financeront les soupes populaires.