De Bruyne optimiste malgré le titre de Liverpool: "La saison peut encore être incroyable"

Malgré un but magnifique sur coup-franc de Kevin De Bruyne, Manchester City s'est incliné 2-1 contre Chelsea jeudi soir. Cette défaite a offert à Liverpool son premier titre national depuis trente ans. Les Reds sont ainsi devenus les successeurs au palmarès de la Premier League aux Citizens qui ne peuvent plus briguer au mieux la deuxième place.

Manchester City peut encore remporter la Cup et (surtout) la Ligue des champions après avoir remporté la Coupe de la Ligue pour la troisième année consécutive au début du mois de mars. "Je pense que nous avons encore beaucoup de chances dans ces compétitions. Imaginez que nous les gagnions, ce serait quand même une saison incroyable. Il y a donc encore beaucoup en jeu", a déclaré le Diable Rouge dans une interview sur le site internet de City. Les "Skyblues" disputent dimanche leur quart de finale de la FA Cup à Newcastle, ce qui n'est pas une tâche impossible. En Ligue des champions, ils ont gagné 1-2 leur 1/8e de finale aller au Real Madrid, le match retour est programmé début août. Après deux titres nationaux consécutifs, les troupes de Pep Guardiola ont dû faire face à la domination de Liverpool cette saison en Premier League. "Par rapport aux autres équipes, nous ne faisons pas un mauvais travail. Nous sommes en deuxième position, ce qui signifie que seul Liverpool est meilleur pour le moment. Leur avance était si grande que nous savions que nous ne les rattraperions pas après le confinement. Passer à côté du titre n'est jamais amusant, mais je pense que nous devons être honnêtes et admettre que Liverpool a été meilleur cette année". De Bruyne a réussi un coup franc épatant contre Chelsea, son 10e but cette saison en Premier League. Il a également donné 16 passes décisives, dix-huit selon le décompte de KDB, ce qui lui a permis, pour la première fois de sa carrière en Premier League, de réussir au moins dix buts et dix assists. Le record d'assists en une saison en Angleterre de l'ancien entraîneur adjoint des Diables Rouges Thierry Henry (20) est donc à sa portée, bien qu'elle ne soit apparemment pas une priorité pour le Diable Rouge. "Je ne me suis jamais fixé d'objectifs personnels dans ce domaine. Le plus important est que l'équipe gagne, nous regarderons les statistiques après". En Bundesliga, il a été élu Joueur de l'année en 2015. En Angleterre, il n'y a pas eu de récompense individuelle, sauf une dans la catégorie du meilleur meneur de jeu, jamais celle de Joueur de l'année. "Je n'ai pas mon mot à dire à ce sujet. Il y a deux ans, j'ai terminé à la deuxième place, alors que nous étions devenus champions avec une avance de vingt points. Je ne sais pas sur quels critères les gens décident, mais je pense que j'ai une chance cette année".