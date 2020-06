"Guardiola est selon moi le meilleur entraîneur"

(Belga) L'entraîneur des nouveaux champions d'Angleterre du Liverpool FC, Jürgen Klopp a estimé que son collègue de Manchester City Pep Guardiola était le meilleur coach de football du monde. "De tous les entraîneurs que je connais, il est le meilleur", a déclaré le coach des Reds, samedi dans une interview au Bild.

Lui-même trouve un peu étrange que certaines personnes le considèrent comme le meilleur. "Je ne peux rien y faire, même si je serais très heureux de recevoir le prix de la FIFA", a-t-il reconnu, faisant référence au prix du meilleur entraîneur de l'année attibuée par la fédération internationale de football. Klopp, qui a réussi de très belles performances avec Liverpool depuis son arrivée en 2015, estime qu'il possède un excellent staff technique autour de lui et qu'il dispose d'une excellente équipe. "Si j'ai une force, c'est celle de rassembler les bonnes personnes", a déclaré l'homme de 53 ans, qui a décroché deux titres de champion d'Allemagne (2011 et 2012) et une Coupe nationale (2012) avec le Borussia Dortmund et la Ligue des champions (2019) avec Liverpool. . . (Belga)