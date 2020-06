"Je ne serai pas entraîneur pendant 20 ans": la petite phrase de Zidane qui inquiète les supporters du Real Madrid

Zinedine Zidane nous préparerait-il un coup comme celui de 2018 ? Le Français a révélé en conférence de presse son intention de ne pas faire une carrière trop importante en tant qu'entraîneur.

C'est une nouvelle qui inquiète les fans du Real Madrid: Zinedine Zidane ne semble pas si content de cela d'être entraîneur. Le Français l'a révélé ce samedi en conférence de presse, où il s'est rendu pour préfacer le match face à l'Espanyol.

Le coach madrilène a simplement avoué qu'il n'avait pas l'intention de faire de vieux os dans le métier de coach. "Je ne sais pas. Je n’ai rien prévu, rien planifié. Ce qui m’anime, c’est le quotidien", a commencé l'ancienne gloire du football français. "Dans ma tête, j’ai toujours été un footballeur. J’ai joué au football pendant presque 18 ou 19 ans. J’avais dit à l’époque que je ne serais jamais entraîneur. Je le suis aujourd’hui. Nous verrons. Mais pas vingt ans, c’est certain. Être coach m’épuise beaucoup. Je me sens meilleur footballeur qu’entraîneur, a-t-il encore estimé. Et il y avait de meilleurs footballeurs que moi", a-t-il poursuivi.

Ce message fait naître certaines craintes, alors que les fans du Real Madrid se souviennent de son départ surprenant en 2018, quelques jours à peine après avoir remportée une troisième Ligue des Champions consécutive.